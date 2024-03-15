Рид Буше повторил рекорд КХЛ по количеству голов в первом раунде Кубка Гагарина

Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше в первом раунде Кубка Гагарина — 2024 с «Ладой» (4-1) забросил семь шайб, что стало повторением снайперского рекорда данной стадии плей-офф КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее этим достижением отметились: Владимир Антипов (в 2012 году «Трактор» в серии с «Югрой», семь шайб в пяти матчах) и Найджел Доус (в 2013 году в серии с «Трактором», семь шайб в семи встречах).

Наилучший показатель во второй стадии – тоже семь шайб (Игорь Григоренко в 2015 году и Данис Зарипов в 2017 году). А высшее достижение после двух стадий у Зарипова – 11 шайб.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина омская команда обыграла тольяттинскую «Ладу» со счётом 4-1 и прошла дальше. В четвертьфинале плей-офф КХЛ «Авангард» сыграет с «Локомотивом». Серия начнётся 16 марта в Омске.