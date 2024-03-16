«Не было уважительного отношения со стороны тренера». Юрчо — о ситуации в «Давосе»

31-летний словацкий нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо высказался о переходе из «Давоса» в омский клуб и ситуации с тренером швейцарской команды Джошуа Дереком Хольденом.

«У меня был контракт в Швейцарии, поэтому я изначально не искал каких-то других вариантов. Но когда всё пошло не так, как мне хотелось, то я вышел на связь со своим агентом Шуми Бабаевым и спросил, есть ли какие-то варианты в КХЛ. Вот он и вышел на меня с этим великолепным предложением от «Авангарда», я очень счастлив, что всё так получилось.

Весьма жёстко общался тренер «Давоса» в одном из последних матчей за швейцарский клуб? Это как раз одно из следствий того, о чём я говорил. Не было уважительного отношения со стороны тренера ко мне вне зависимости от моей игры. Плюс я не был доволен своим игровым временем в «Давосе», — приводит слова Юрчо официальный сайт КХЛ.

Напомним, Юрчо на скамейке запасных «Давоса» вступил в эмоциональную перепалку с тренером своей команды – канадским специалистом Джошуа Дереком Хольденом. Заведённый канадец начал активно высказывать игроку претензии, хватая его за форму, после чего в какой-то момент у хоккеиста закончилось терпение и он отмахнулся от него. В итоге Хольден завершил свою речь, вернувшись к исполнению своих обязанностей в матче.