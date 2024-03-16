Экс-игрок «Авангарда»: в Омске были тортики, булочки, вкусно там было

Защитник «Северстали» Тимофей Давыдов рассказал о питании в череповецком клубе и сравнил его с омским «Авангардом».

«Еда у нас менее калорийная стала. Во всяком случае, не знаю, как в Череповце было раньше, поскольку я в «Северстали» первый сезон играл. Но мне нравится такое питание, и я стараюсь его придерживаться. Чувствуешь себя как-то иначе, как-то проще и легче. Не думаешь, что у тебя там творится внутри организма. Просто съел, накопил силы. Стараемся не потреблять сладкие продукты — сахара у нас, допустим, в раздевалке нет.

А в Омске был? В Омске, конечно, были кондитерские изделия. Тортики, булочки всякие. В общем, да, вкусно там было. В раздевалку это приносили? Нет, не в раздевалку. Просто не запрещали. Там за питанием не следили, потому что в «Авангарде» люди такого уровня, что каждый сам знает, что ему нужно съесть, чтобы выполнить задачу, тренерскую установку на льду», — приводят слова Давыдова «Известия».

Напомним, череповецкий клуб в первом раунде плей-офф КХЛ уступил московскому «Спартаку» со счётом 1-4.