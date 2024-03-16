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Шайбу «Локомотива» в игре с «Авангардом» отменили после видеопросмотра

Шайбу «Локомотива» в игре с «Авангардом» отменили после видеопросмотра
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В эти минуты в Омске проходит первый матч второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». Идёт третий период, счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
1 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Николишин (Юрчо, Чистяков) – 12:34 (5x4)     1:1 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 43:43 (5x5)    

На шестой минуте третьего периода форвард «Локомотива» Артур Каюмов забросил вторую шайбу гостей во встрече, однако тренерский штаб «ястребов» взял запрос на помеху вратарю. После видеопросмотра судьи отметили взятие ворот Павла Хомченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.

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