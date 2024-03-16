Главный тренер «Локомотива» оценил победу над «Авангардом» во втором овертайме
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина над «Авангардом» (2:1 ОТ), который состоялся сегодня в Омске.
Напомним, победу гостям принесла шайба нападающего Максима Берёзкина, заброшенная во втором овертайме.
«Тяжёлая победа, только первая игра, готовимся дальше. Согласен, что немного не так начали матч, как нужно. Но потом перестроились – это самое главное. У Лихачёва была первая игра в плей-офф в карьере. Не думаю, что нужно оценивать, нужно поздравить с дебютом. Все когда-то начинают, и через такие игры рост как раз и должен идти», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Николишин (Юрчо, Чистяков) – 12:34 (5x4) 1:1 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 43:43 (5x5) 1:2 Берёзкин – 89:49 (5x5)
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