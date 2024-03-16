Главный тренер «Локомотива» оценил победу над «Авангардом» во втором овертайме

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина над «Авангардом» (2:1 ОТ), который состоялся сегодня в Омске.

Напомним, победу гостям принесла шайба нападающего Максима Берёзкина, заброшенная во втором овертайме.

«Тяжёлая победа, только первая игра, готовимся дальше. Согласен, что немного не так начали матч, как нужно. Но потом перестроились – это самое главное. У Лихачёва была первая игра в плей-офф в карьере. Не думаю, что нужно оценивать, нужно поздравить с дебютом. Все когда-то начинают, и через такие игры рост как раз и должен идти», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.