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Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение в матче с «Трактором»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение в матче с «Трактором»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина от челябинского «Трактора» (2:4), который прошёл сегодня в Москве.

«По содержанию игры вроде владели преимуществом, по счёту – проиграли. Были моменты, где недоработали, как в обороне, так и в атаке, поэтому и проиграли. Соперник ничем не удивил. Увидели всё, к чему готовились. Я сказал, что мелкие моменты недоработали, да и когда пропускали голы, там были детали. Это обычные недоработки», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА, который уже закончил выступления в нынешнем розыгрыше.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Джиошвили (Ильенко, Римашевский) – 10:26 (5x5)     1:1 Сошников (Блажиевский, Шаров) – 14:32 (5x5)     1:2 Ткачёв (Шабанов) – 16:15 (5x5)     1:3 Юртайкин (Шабанов) – 17:59 (5x4)     1:4 Блажиевский (Робинсон) – 30:13 (5x5)     2:4 О'Делл (Кудрявцев, Рашевский) – 38:48 (5x5)    
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