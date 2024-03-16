Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение в матче с «Трактором»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина от челябинского «Трактора» (2:4), который прошёл сегодня в Москве.

«По содержанию игры вроде владели преимуществом, по счёту – проиграли. Были моменты, где недоработали, как в обороне, так и в атаке, поэтому и проиграли. Соперник ничем не удивил. Увидели всё, к чему готовились. Я сказал, что мелкие моменты недоработали, да и когда пропускали голы, там были детали. Это обычные недоработки», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА, который уже закончил выступления в нынешнем розыгрыше.