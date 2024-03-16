Главный тренер «Трактора» прокомментировал первую победу в серии плей-офф КХЛ с «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался о победе своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» (4:2), который прошёл сегодня в Москве.
«Хорошая игра, видно, что ребята действовали с хорошими эмоциями, отдали очень много сил. Классно сыграли третий период, по заданию. Это один из лучших третьих периодов в нашем исполнении в плане выполнения тренерской установки и работы на команду. Самое главное, что мы выиграли. Порадовались и готовимся к следующей игре.
Что значит «сыграли по заданию»? В первую очередь – не дать шансов сопернику. Не удаляться. И следующий момент – больше держать шайбу в зоне атаки. Да, где-то не получалось, но по самой структуре всё было классно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.
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