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Главный тренер «Трактора» прокомментировал первую победу в серии плей-офф КХЛ с «Динамо»

Главный тренер «Трактора» прокомментировал первую победу в серии плей-офф КХЛ с «Динамо»
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался о победе своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» (4:2), который прошёл сегодня в Москве.

«Хорошая игра, видно, что ребята действовали с хорошими эмоциями, отдали очень много сил. Классно сыграли третий период, по заданию. Это один из лучших третьих периодов в нашем исполнении в плане выполнения тренерской установки и работы на команду. Самое главное, что мы выиграли. Порадовались и готовимся к следующей игре.

Что значит «сыграли по заданию»? В первую очередь – не дать шансов сопернику. Не удаляться. И следующий момент – больше держать шайбу в зоне атаки. Да, где-то не получалось, но по самой структуре всё было классно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Джиошвили (Ильенко, Римашевский) – 10:26 (5x5)     1:1 Сошников (Блажиевский, Шаров) – 14:32 (5x5)     1:2 Ткачёв (Шабанов) – 16:15 (5x5)     1:3 Юртайкин (Шабанов) – 17:59 (5x4)     1:4 Блажиевский (Робинсон) – 30:13 (5x5)     2:4 О'Делл (Кудрявцев, Рашевский) – 38:48 (5x5)    
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