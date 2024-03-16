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Шабанов: пусть «Динамо» будет лучше по статистике. Для «Трактора» главное – победа

Шабанов: пусть «Динамо» будет лучше по статистике. Для «Трактора» главное – победа
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Нападающий «Трактора» Максим Шабанов прокомментировал победу своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина над московским «Динамо» (4:2), который прошёл сегодня в Москве.

«Я бы не сказал, что они доминировали. Мы просто сыграли по заданию, выполнили тренерскую установку. Они были лучше по статистике? Ну, хорошо, пусть они будут лучше по статистике. Для нас главное — победа.

Их воспринимают как фаворита? Я не знаю. Мне кажется, никто об этом не думает. Мы просто выходим и играем на победу. Принимали ли во внимание, что у «Динамо» есть проблема с вратарями? Да, нам всё разбирают — это плей‑офф. И нас разбирают тоже. Мы просто сделали свою работу.

Забили в большинстве? Мы всё равно тренируем большинство. Там не получилось, а здесь забили. Мы постоянно говорим о том, как большинство улучшить. Мы его наигрываем, и от этого идёт результат.

Фукале заводит команду? Это эмоциональный парень, он всех поддерживает. Сам показывает свою работу на льду. И там у нас все лидеры», — передаёт слова Шабанова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Джиошвили (Ильенко, Римашевский) – 10:26 (5x5)     1:1 Сошников (Блажиевский, Шаров) – 14:32 (5x5)     1:2 Ткачёв (Шабанов) – 16:15 (5x5)     1:3 Юртайкин (Шабанов) – 17:59 (5x4)     1:4 Блажиевский (Робинсон) – 30:13 (5x5)     2:4 О'Делл (Кудрявцев, Рашевский) – 38:48 (5x5)    
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