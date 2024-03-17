«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург», Артемий Панарин набрал пять очков
Поделиться
Сегодня, 17 марта, в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 7:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Людвиг (Картер, Аччари) – 02:36 1:1 Какко (Веси) – 03:07 1:2 Фокс (Панарин, Трочек) – 03:33 2:2 Раст (Кросби, О'Коннор) – 12:27 2:3 Панарин (Трочек, Миллер) – 15:32 3:3 Эллер (Бантинг, Раст) – 30:10 (pp) 3:4 Панарин (Крайдер, Фокс) – 36:27 (pp) 3:5 Зибанеджад (Крайдер, Панарин) – 37:32 (pp) 3:6 Миллер (Лафреньер, Панарин) – 44:41 4:6 Пуустинен (Смит, Эллер) – 47:23 4:7 Крайдер (Миллер) – 59:42
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Каапо Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин (дважды), Мика Зибанеджад, К'Андре Миллер и Крис Крайдер. Кроме этого, Артемий Панарин сделал три результативные передачи.
За «Питтсбург Пингвинз» отличились Джон Людвиг, Брайан Раст, Ларс Эллер и Валттери Пуустинен.
«Нью-Йорк Рейнджерс» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции и имеет в своём активе 92 очка. «Питтсбург Пингвинз» после поражения располагается на 13-й строчке, заработав 67 очков.
Комментарии
- 17 марта 2024
-
01:18
-
00:56
- 16 марта 2024
-
23:44
-
23:27
-
23:17
-
22:56
-
22:37
-
22:17
-
22:06
-
21:47
-
21:32
-
21:21
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
20:43
-
20:34
-
20:27
-
20:17
-
20:15
-
20:10
-
19:59
-
19:53
-
19:33
-
19:18
-
19:09
-
19:00
-
18:50
-
18:38
-
18:31
-
18:25
-
17:58
-
17:46
-
17:35
-
17:19