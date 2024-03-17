«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург», Артемий Панарин набрал пять очков

Сегодня, 17 марта, в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 7:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Каапо Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин (дважды), Мика Зибанеджад, К'Андре Миллер и Крис Крайдер. Кроме этого, Артемий Панарин сделал три результативные передачи.

За «Питтсбург Пингвинз» отличились Джон Людвиг, Брайан Раст, Ларс Эллер и Валттери Пуустинен.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции и имеет в своём активе 92 очка. «Питтсбург Пингвинз» после поражения располагается на 13-й строчке, заработав 67 очков.