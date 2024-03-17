Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол и передача Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу над «Флоридой»

Сегодня, 17 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершилась со счётом 3:5 (0:2, 2:2, 1:1).

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Майки Эйссимонт, Даррен Рэддиш, дубль на счету Стивена Стэмкоса (2+1). Российский форвард гостей Никита Кучеров записал на свой счёт гол и голевую передачу. В составе хозяев отличились Мэттью Ткачук (1+1) и Сэм Райнхарт (2+0).

Голкипер гостей Андрей Василевский совершил 47 сейвов. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский завершил встречу с 11 сейввами. Форвард хозяев Владимир Тарасенко не отличился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «-3».

После 67 матчей «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции с 78 очками. «Флорида» расположилась на первой строчке той же конференции, набрав 94 очка в 68 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт дома с «Нэшвилл Предаторз», а «Тампа» сыграет в гостях с «Вегас Голден Найтс».

Василевский, Кучеров и Сергачёв сыграли в гольф: