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Флорида Пантерз – Тампа-Бэй Лайтнинг 3:5, как сыграли, победила Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча НХЛ 17 марта

Гол и передача Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу над «Флоридой»
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Сегодня, 17 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершилась со счётом 3:5 (0:2, 2:2, 1:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Чернак) – 00:20     0:2 Эйссимонт (Пол, Пербикс) – 13:21     0:3 Рэддиш (Дюклер, Стэмкос) – 23:02     0:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 26:59 (pp)     1:4 Ткачук (Махура) – 28:23 (sh)     2:4 Райнхарт (Беннетт, Ткачук) – 31:55 (pp)     3:4 Райнхарт – 56:08     3:5 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 58:28    

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Майки Эйссимонт, Даррен Рэддиш, дубль на счету Стивена Стэмкоса (2+1). Российский форвард гостей Никита Кучеров записал на свой счёт гол и голевую передачу. В составе хозяев отличились Мэттью Ткачук (1+1) и Сэм Райнхарт (2+0).

Голкипер гостей Андрей Василевский совершил 47 сейвов. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский завершил встречу с 11 сейввами. Форвард хозяев Владимир Тарасенко не отличился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «-3».

После 67 матчей «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции с 78 очками. «Флорида» расположилась на первой строчке той же конференции, набрав 94 очка в 68 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт дома с «Нэшвилл Предаторз», а «Тампа» сыграет в гостях с «Вегас Голден Найтс».

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