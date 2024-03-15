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Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ, Кучеров — второй

Журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил список претендентов на «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку в регулярном чемпионате НХЛ. Рейтинг составлялся по итогам опроса журналистов.

Лидером рейтинга стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. На второй строчке — российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, третий — Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» (65 очков);

2. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (49);

3. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» (35);

4. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс», (31);

5. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз», (16);

6. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс», (7);

7. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс» (3);

8. Сэм Райнхарт, «Флорида Пантерз» (3);

9. Джей Ти Миллер, «Ванкувер Кэнакс» (1).