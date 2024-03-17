Овечкин вышел на чистое третье место по победным голам в гостевых матчах НХЛ

Сегодня, 17 марта, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победного гола в матче. Для россиянина этот победный гол стал 63-м, забитым в выездных матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ. Овечкин обошёл по этому показателю форварда Бретта Халла и вышел на чистое третье место.

На втором месте по победным голам в гостевых матчах регулярки и плей-офф НХЛ расположился Фил Эспозито с 65 шайбами. Первое место по этому показателю занимает легендарный чешский форвард Яромир Ягр, на счету которого 71 победный гол в выездных матчах регулярки и плей-офф НХЛ.