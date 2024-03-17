Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин вышел на чистое третье место по победным голам в гостевых матчах НХЛ

Овечкин вышел на чистое третье место по победным голам в гостевых матчах НХЛ
Комментарии

Сегодня, 17 марта, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победного гола в матче. Для россиянина этот победный гол стал 63-м, забитым в выездных матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ. Овечкин обошёл по этому показателю форварда Бретта Халла и вышел на чистое третье место.

На втором месте по победным голам в гостевых матчах регулярки и плей-офф НХЛ расположился Фил Эспозито с 65 шайбами. Первое место по этому показателю занимает легендарный чешский форвард Яромир Ягр, на счету которого 71 победный гол в выездных матчах регулярки и плей-офф НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бёзер (Хьюз, Михеев) – 01:11     1:1 Уилсон (Мирошниченко, Карлсон) – 26:01     1:2 Овечкин (Макмайкл, Алексеев) – 27:54    
Материалы по теме
Овечкин сократил отставание от Ягра по количеству победных голов в карьере НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android