Овечкин вышел на чистое третье место по победным голам в гостевых матчах НХЛ
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Сегодня, 17 марта, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победного гола в матче. Для россиянина этот победный гол стал 63-м, забитым в выездных матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ. Овечкин обошёл по этому показателю форварда Бретта Халла и вышел на чистое третье место.
На втором месте по победным голам в гостевых матчах регулярки и плей-офф НХЛ расположился Фил Эспозито с 65 шайбами. Первое место по этому показателю занимает легендарный чешский форвард Яромир Ягр, на счету которого 71 победный гол в выездных матчах регулярки и плей-офф НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бёзер (Хьюз, Михеев) – 01:11 1:1 Уилсон (Мирошниченко, Карлсон) – 26:01 1:2 Овечкин (Макмайкл, Алексеев) – 27:54
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