Овечкин сократил отставание от Ягра по количеству победных голов в карьере НХЛ

Сегодня, 17 марта, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победного гола в матче. Всего на счету россиянина 127 победных голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю Александр занимает второе место в истории и уступает лишь легендарному чешскому форварду Яромиру Ягру, на счету которого 135 победных голов в НХЛ.

Благодаря этой заброшенной шайбе Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 53 голов за карьеру в НХЛ. На счету Овечкина 841 шайба, у Гретцки — 894. В текущем сезоне на счету россиянина 19 голов и 31 результативная передача в 63 матчах.