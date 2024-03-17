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Овечкин сократил отставание от Ягра по количеству победных голов в карьере НХЛ

Овечкин сократил отставание от Ягра по количеству победных голов в карьере НХЛ
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Сегодня, 17 марта, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победного гола в матче. Всего на счету россиянина 127 победных голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю Александр занимает второе место в истории и уступает лишь легендарному чешскому форварду Яромиру Ягру, на счету которого 135 победных голов в НХЛ.

Благодаря этой заброшенной шайбе Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 53 голов за карьеру в НХЛ. На счету Овечкина 841 шайба, у Гретцки — 894. В текущем сезоне на счету россиянина 19 голов и 31 результативная передача в 63 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бёзер (Хьюз, Михеев) – 01:11     1:1 Уилсон (Мирошниченко, Карлсон) – 26:01     1:2 Овечкин (Макмайкл, Алексеев) – 27:54    
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