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Экс-генменеджер «Северстали» назвал переломный момент в серии со «Спартаком»

Экс-генменеджер «Северстали» назвал переломный момент в серии со «Спартаком»
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Бывший генеральный менеджер и директор «Северстали», заслуженный мастер спорта Алексей Кознев назвал переломный момент в серии первого раунда плей-офф со «Спартаком». Череповчане проиграли серию в пяти матчах и завершили сезон.

«Чего не хватило «Северстали»? Совершили невынужденные ошибки. Не хватило опыта игры в ключевые моменты. Команда показывает зрелищный хоккей, в плей-офф на первом месте результат. Могли сделать счёт 2-2 в серии, но победа «Спартака» в овертайме стала переломным моментом», — сказал Кознев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, «Северсталь» текущий сезон впервые провела под руководством главного тренера Андрея Козырева. Ранее специалист входил в тренерский штаб «Торпедо» и никогда не был главным тренером клубов КХЛ.

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