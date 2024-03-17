«Они сражаются за свои жизни». Капитан «Ванкувера» — об игре хоккеистов «Вашингтона»

Капитан «Ванкувера» Куинн Хьюз оценил поражение в матче с «Вашингтоном» (1:2) и заявил, что хоккеисты «Кэпиталз» упорно боролись на льду, чтобы сохранить шансы на попадание в плей-офф.

«Они сражались за свои жизни. Сейчас в НХЛ во многих матчах команды играют отчаянно, потому что они нуждаются в очках и победах, и многое поставлено на карту. У нас осталось 14 игр, но я думаю, что нам нужно ещё больше повысить ставку и играть более самоотверженно», — цитирует Хьюза пресс-служба клуба.

«Вашингтон» после 66 матчей набрал 73 очка и находится лишь в одном результативном балле от попадания в зону уайлд-кард. На одно очко больше у «Детройта», который провёл на одну игру больше. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют с «Калгари» 19 марта.