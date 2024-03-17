СКА проиграл «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

17 марта на льду «СКА Арены» состоялся первый матч второго раунда плей-офф КХЛ между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 3:2 победу одержала команда гостей.

Заброшенными шайбами в составе екатеринбуржцев отметились Семён Кизимов, Алексей Макеев и Денис Барнцев, который стал автором победного гола. В составе СКА отличились Марат Хайруллин и Сергей Сапего. Прервалась «сухая» серия голкипера петербургской команды Никиты Серебрякова, длившаяся почти 117 минут.

Так же, как и в матче «Металлурга» и «Спартака», не обошлось без тренерских запросов на заброшенные шайбы. Во втором периоде после гола нападающего СКА Захара Бардакова Николай Заварухин взял запрос на помеху вратарю перед взятием ворот, который в итоге был удовлетворён.

Следующая встреча соперников состоится 19 марта.