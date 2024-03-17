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СКА проиграл «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

СКА проиграл «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
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17 марта на льду «СКА Арены» состоялся первый матч второго раунда плей-офф КХЛ между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 3:2 победу одержала команда гостей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Алексеев) – 12:11 (5x5)     0:2 Макеев (Романцев, Голышев) – 16:20 (5x5)     1:2 Хайруллин (Зыков, Глотов) – 17:42 (5x5)     2:2 Сапего (Бардаков, Галимов) – 45:51 (5x5)     2:3 Баранцев (Макеев) – 47:01 (5x5)    

Заброшенными шайбами в составе екатеринбуржцев отметились Семён Кизимов, Алексей Макеев и Денис Барнцев, который стал автором победного гола. В составе СКА отличились Марат Хайруллин и Сергей Сапего. Прервалась «сухая» серия голкипера петербургской команды Никиты Серебрякова, длившаяся почти 117 минут.

Так же, как и в матче «Металлурга» и «Спартака», не обошлось без тренерских запросов на заброшенные шайбы. Во втором периоде после гола нападающего СКА Захара Бардакова Николай Заварухин взял запрос на помеху вратарю перед взятием ворот, который в итоге был удовлетворён.

Следующая встреча соперников состоится 19 марта.

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