Кузнецов с передачи Орлова забросил вторую шайбу в карьере за «Каролину»

В эти минуты в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб за «Каролину» забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Результативной передачей отметился соотечественник Дмитрий Орлов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, Кузнецов забил второй гол за «Каролину». Всего в нынешнем сезоне российский нападающий провёл за «Каролину» шесть матчей, в которых записал в свой два года и одну результативную передачу.

Напомним, Кузнецова обменяли из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину» 8 марта. Ранее хоккеист прошёл программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.