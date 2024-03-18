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Шесть очков Орлова и Кузнецова на двоих принесли победу «Каролине» в матче с «Оттавой»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролинe Харрикейнз». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:2.

В составе победителей отличились Дмитрий Орлов (дубль), Евгений Кузнецов, Сет Джарвис, Джейлен Чатфилд, Джейк Гюнцель и Брендан Лемье. Дмитрий Орлов также записал на свой счёт две результативные передачи, Евгений Кузнецов и Андрей Свечников ассистировали по одному разу. За «Оттаву» голами отметились Тома Шабо и Тим Штюцле.

«Каролина» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 90 очков в 68 матчах. «Оттава» занимает 15-е место на Востоке, набрав 60 очков в 66 встречах.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Айлендерс», а «Оттава» встретится с «Бостоном».