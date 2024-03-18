Шесть очков Орлова и Кузнецова на двоих принесли победу «Каролине» в матче с «Оттавой»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролинe Харрикейнз». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:2.
В составе победителей отличились Дмитрий Орлов (дубль), Евгений Кузнецов, Сет Джарвис, Джейлен Чатфилд, Джейк Гюнцель и Брендан Лемье. Дмитрий Орлов также записал на свой счёт две результативные передачи, Евгений Кузнецов и Андрей Свечников ассистировали по одному разу. За «Оттаву» голами отметились Тома Шабо и Тим Штюцле.
«Каролина» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 90 очков в 68 матчах. «Оттава» занимает 15-е место на Востоке, набрав 60 очков в 66 встречах.
В следующем матче «Каролина» сыграет с «Айлендерс», а «Оттава» встретится с «Бостоном».
- 18 марта 2024
-
03:46
-
03:42
-
03:39
-
03:32
-
02:34
- 17 марта 2024
-
23:58
-
23:29
-
22:39
-
22:25
-
21:53
-
21:33
-
21:11
-
21:02
-
21:00
-
20:51
-
20:41
-
20:29
-
20:28
-
20:26
-
20:18
-
20:03
-
20:00
-
19:49
-
19:36
-
19:15
-
18:41
-
18:17
-
17:45
-
17:36
-
17:21
-
16:48
-
16:31
-
16:22
-
15:57
-
15:50