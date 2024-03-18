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«Оттава Сенаторз» – «Каролинe Харрикейнз» 2:7, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 18 марта

Шесть очков Орлова и Кузнецова на двоих принесли победу «Каролине» в матче с «Оттавой»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролинe Харрикейнз». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 7
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Орлов (Лемье, Нечас) – 07:25     1:1 Шабо (Ткачук, Келли) – 13:50     1:2 Кузнецов (Шей, Орлов) – 22:03 (pp)     2:2 Штюцле (Шабо, Жиру) – 24:51     2:3 Джарвис (Ахо, Гюнцель) – 39:38     2:4 Чатфилд (Ахо, Орлов) – 44:41     2:5 Орлов (Свечников, Кузнецов) – 47:14     2:6 Гюнцель (Ахо, Чатфилд) – 48:52     2:7 Лемье (Бёрнс, Славин) – 53:07    

В составе победителей отличились Дмитрий Орлов (дубль), Евгений Кузнецов, Сет Джарвис, Джейлен Чатфилд, Джейк Гюнцель и Брендан Лемье. Дмитрий Орлов также записал на свой счёт две результативные передачи, Евгений Кузнецов и Андрей Свечников ассистировали по одному разу. За «Оттаву» голами отметились Тома Шабо и Тим Штюцле.

«Каролина» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 90 очков в 68 матчах. «Оттава» занимает 15-е место на Востоке, набрав 60 очков в 66 встречах.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Айлендерс», а «Оттава» встретится с «Бостоном».

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