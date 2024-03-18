Три передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Минтюков, ЛаКомбе) – 13:41 1:1 Хейз (Крюг, Болдюк) – 34:56 2:1 Томас (Бучневич, Фолк) – 41:53 (pp) 3:1 Нейборс (Шенн, Бучневич) – 46:12 (pp) 4:1 Томас (Бучневич, Фолк) – 49:33 (pp) 4:2 Терри (Киллорн, Карлссон) – 59:52
В составе победителей отличились Кевин Хейз, Роберт Томас (дубль) и Джейк Нейборс. Российский нападающий Павел Бучневич записал на свой счёт три результативные передачи. За «Анахайм» дублем отметился Трой Терри.
«Сент-Луис» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 75 очков в 68 матчах. «Анахайм» занимает 14-е место на Западе, набрав 49 очков в 68 встречах.
В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Колорадо», а «Анахайм» встретится с «Миннесотой».
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