Три передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Кевин Хейз, Роберт Томас (дубль) и Джейк Нейборс. Российский нападающий Павел Бучневич записал на свой счёт три результативные передачи. За «Анахайм» дублем отметился Трой Терри.

«Сент-Луис» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 75 очков в 68 матчах. «Анахайм» занимает 14-е место на Западе, набрав 49 очков в 68 встречах.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Колорадо», а «Анахайм» встретится с «Миннесотой».