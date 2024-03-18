Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Медали чемпионата мира по хоккею 2024 года изготовят из хрусталя

Медали чемпионата мира по хоккею 2024 года изготовят из хрусталя
Аудио-версия:
Комментарии

Президент организационного комитета чемпионата мира по хоккею 2024 года Петр Бржиза рассказал, что призёрам чемпионата мира по хоккею 2024 года в Чехии вручат медали, которые изготовят из хрусталя. Награды будут символизировать чешские традиции хоккея. Вес медалей составит 250 граммов.

«Как и в 2015 году, оргкомитет выбрал оригинальные медали, с отсылкой на чешское мастерство, историю хоккея, эмоции и страну-организатора. Дизайн медалей частично определяется регламентом ИИХФ, которого мы должны придерживаться. Однако каждый организатор ищет свой индивидуальный путь к получению уникальных ценных металлов, для нас было приоритетом выбрать хрусталь в качестве материала. В процессе создания мы сосредоточились на том, чтобы медали хорошо смотрелись и на игровой форме. Мы удовлетворены конечным результатом», — цитирует Бржизу пресс-служба Международной федерации хоккея.

Фото: ИИХФ

Напомним, в феврале 2024 года по решению Международной федерации хоккея отстранение сборных России и Беларуси продлено на сезон-2024/2025. Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдёт в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Канады, которая на турнире 2023 года в финальном матче обыграла сборную Германии.

Материалы по теме
Чуда не случилось – России продлили бан в хоккее. Но олимпийские надежды ещё не похоронены
Чуда не случилось – России продлили бан в хоккее. Но олимпийские надежды ещё не похоронены
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android