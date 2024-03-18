Медали чемпионата мира по хоккею 2024 года изготовят из хрусталя

Президент организационного комитета чемпионата мира по хоккею 2024 года Петр Бржиза рассказал, что призёрам чемпионата мира по хоккею 2024 года в Чехии вручат медали, которые изготовят из хрусталя. Награды будут символизировать чешские традиции хоккея. Вес медалей составит 250 граммов.

«Как и в 2015 году, оргкомитет выбрал оригинальные медали, с отсылкой на чешское мастерство, историю хоккея, эмоции и страну-организатора. Дизайн медалей частично определяется регламентом ИИХФ, которого мы должны придерживаться. Однако каждый организатор ищет свой индивидуальный путь к получению уникальных ценных металлов, для нас было приоритетом выбрать хрусталь в качестве материала. В процессе создания мы сосредоточились на том, чтобы медали хорошо смотрелись и на игровой форме. Мы удовлетворены конечным результатом», — цитирует Бржизу пресс-служба Международной федерации хоккея.

Фото: ИИХФ

Напомним, в феврале 2024 года по решению Международной федерации хоккея отстранение сборных России и Беларуси продлено на сезон-2024/2025. Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдёт в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Канады, которая на турнире 2023 года в финальном матче обыграла сборную Германии.