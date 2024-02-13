Чуда не случилось – России продлили бан в хоккее. Но олимпийские надежды ещё не похоронены

ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/2025 – для Беларуси это также означает невозможность участия в августовской финальной квалификации на Олимпиаду.

«Совет ИИХФ рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с возвращением национальных и клубных команд России и Беларуси на турниры ИИХФ. Основываясь на тщательном анализе, Совет ИИХФ заключил, что ещё небезопасно возвращать сборные России и Беларуси на соревнования. Таким образом, Россия и Беларусь не примут участия в сезоне-2024/2025. Это решение также будет распространяться на сборную Беларуси в отношении финального раунда олимпийской квалификации, который состоится в августе 2024 года.

Как и в предыдущие годы, Совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией и не позднее мая 2025 года – на Совете ИИХФ перед годовым конгрессом ИИХФ – определит, безопасно ли возвращать Россию и Беларусь на сезон-2025/2026», — говорится в заявлении федерации.

Что ж, чуда не случилось, и в четвёртый раз подряд наши сборные не сыграют на чемпионатах мира. А что, кто-то ждал другого решения? По крайней мере, олимпийские надежды России ещё не похоронены. ИИХФ не спешит отстранять Россию от главного турнира четырёхлетия, понимая, что Олимпиада – это не чемпионат мира. Хоккейный ЧМ, несомненно, престижный турнир, но всё же не футбольный и проходит каждый год, а Олимпиада всегда стоит особняком и является заветной мечтой любого хоккеиста.

За 68 лет с момента дебюта на зимних Играх Россия в разных ипостасях – будь то Россия, СССР, команда СНГ или ОКР – завоевала девять золотых, три серебряных и две бронзовых награды и лишь четыре раза оставалась без медалей. Отцепить от Олимпиады такую титулованную сборную, страну, которая внесла огромный вклад в развитие хоккея во всём мире, было бы уму непостижимо.

Достижения СССР/России на Олимпиадах



Золото – 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 2018.

Серебро – 1980, 1998, 2022.

Бронза – 1960, 2002.

Особенно с учётом того, что НХЛ подтвердила участие своих игроков в Олимпиаде в Милане. Сложно представить, что через два года мир впервые увидит поколение Макдэвидов, Мэттьюсов, Петтерссонов, сражающихся за главный хоккейный приз, но не против Кучеровых, Шестёркиных и Панариных.

Ведь россияне, даже несмотря на отстранение от международных турниров, остаются одними из законодателей мод в мировом хоккее. Никита Кучеров – лидер бомбардирской гонки НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли и ряда индивидуальных наград. Звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков планеты. О российских вратарях, которые стали сильнейшими в мире, и говорить нечего. За последние семь лет наши ребята трижды брали «Везину» — больше, чем представители любой другой страны.

А если ещё вспомнить, что это будет последний шанс для Александра Овечкина и Евгения Малкина на олимпийское золото и вхождение в «Тройной золотой клуб»… Понятно, почему ИИХФ не торопится принимать решение по Олимпиаде, хотя находится под огромным давлением Швеции и Финляндии, которые стоят в авангарде противников возвращения России на международную арену.

Европейские федерации тоже упирают на то, что бан России продиктован соображениями безопасности, но все прекрасно понимают, что это просто отговорка.

«В текущей ситуации мы считаем невозможным участие России и Беларуси. Это во многом связано с безопасностью игроков и самих соревнований. В моём понимании ситуация не изменилась, так что позиция Швеции ясна. Сейчас мы считаем невозможным участие России и Беларуси в ЧМ-2025 в Швеции», — заявил недавно президент Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон.

Представитель Финляндии придерживается аналогичного мнения: «Это связано с безопасностью». В Швеции и Финляндии по-прежнему против возвращения России

Будем надеяться, что через год ситуация изменится, ИИХФ вынесет другое решение и откроет нам путь на Олимпиаду. А пока надо и самим поднимать голос в свою защиту и начинать готовить почву. Русские игроки уже начали высказываться – пока только Кучеров, но хорошо бы и другие поддержали его посыл.

«Сборная России едет? Я хочу поехать. Думаю, все хотят поехать. Это многое значит для страны. Скрестим пальцы, что мы будем на Олимпиаде, что сборная России там будет, тогда это будет настоящий турнир лучших против лучших, потому что без сборной России это уже не то», — сказал Никита во время Матча звёзд НХЛ.

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В Словакии недавно на высшем уровне встали на нашу сторону и высказались за возвращение России на международные турниры. И в Северной Америке уже начали обсуждать, что без России это была бы неправильная Олимпиада. Чем больше будет таких голосов, тем лучше.