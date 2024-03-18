Г. Орлов: аксиома победы для хоккея — сумма выигранных силовых единоборств

Известный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о первом матче второго раунда плей-офф СКА – «Автомобилист» (2:3).

«Старт второго раунда хоть и был и похож на первый, но на этот раз армейцы сыграли значительно лучше. Конечно, у СКА молодая команда, есть волнение, всё же 24 тысячи на трибунах – это нечто невообразимое. Сопернику в этом плане легче, он ничего не теряет. Тут нужно проявлять хладнокровие и мастерство. Ребятам нужно не нервничать и поверить, что они сильнее соперника по мастерству, по тактике – по всему. Нужна выдержка и концентрация на протяжении всего матча. Были маленькие детали, которые работали против СКА, но нужно выходить и играть как умеешь, отрешиться от всего.

Конечно, на многое повлиял эпизод при счёте 1:2, когда Грицюк смело пошёл на ворота – и правильно сделал! А ведь ускорение ему придал защитник. Это ключевой момент – толчок в спину! Режиссер трансляции хорошо обратил внимание на этот эпизод и на спорное для арбитров решение, хотя в целом они стараются судить объективно.

Первый период СКА провёл не совсем удачно, проигрывал единоборства, а во втором уже полностью переигрывали соперника, нашли ключи к его обороне. Аксиома победы для хоккея – сумма выигранных единоборств. Нужно было дожимать в третьем.

Я был футболистом, но в хоккее принцип тот же: нужна уверенность в себе. Каждый игрок должен сказать себе: «Мы хозяева, мы играем дома и дадим бой на каждом сантиметре площадки»! Только с таким настроем можно победить», — сказал Орлов в интервью «Чемпионату».