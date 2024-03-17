Урал доминирует в плей-офф КХЛ! СКА проиграл «Автомобилисту» даже после камбэка

Екатеринбург выиграл за счёт контратак и классной позиционной обороны, а СКА ничего не смог придумать.

Пожалуй, в отличие от других пар перекрёстного плей-офф, в серии «Автомобилиста» и СКА сложно было найти какую-то подоплёку — ни в КХЛ, ни тем более в Суперлиге. Старожилы вспомнят, что именно благодаря победе в Ледовом дворце «Авто» вышел в плей-офф своего первого сезона КХЛ, однако вряд ли это помнят в Петербурге. Комментатор КХЛ ТВ Роман Скворцов в шутку писал, что это серия самой старой и самой новой арен в лиге — да и в размерах петербургский стадион в четыре раза больше екатеринбургского.

В классе, правда, такого разрыва быть не могло. По СКА ударили травмы, которые вывели из строя целую пятёрку игроков, в том числе ведущего защитника Александра Никишина: без него сразу же страдал розыгрыш большинства. «Автомобилист» же продолжил выступать без формально первого центра Стефана Да Косты: француз перед стартом второго раунда снова внезапно оказался в списке травмированных, хотя поехал с командой в поездку. Николай Заварухин на вопрос о лучшем бомбардире клуба в регулярке фактически не ответил и этим напустил ещё больше тумана.

По опыту прошлых матчей можно было представить, как начнёт СКА: будет поливать ворота Евгения Аликина со всех позиций. Однако, как ни удивительно, хозяева впервые попали в створ лишь на 12-й минуте. «Автомобилист» не уступал СКА в единоборствах, выигрывал большинство схваток у бортов и не терялся под прессингом, который СКА показывал только эпизодами. «Автомобилист» даже побольше атаковал позиционно, но мало что из этого рождал.

Впрочем, гости дважды забили, используя свои лучшие качества. Провал на синей от защитников СКА привёл к контратаке от «энерджи-лайн» «Автомобилиста», где Семён Кизимов, пропустивший почти весь сезон из-за тяжёлой травмы, успешно сыграл на добивании.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Вскоре индивидуальный скилл Анатолия Голышева помог ему создать момент после обыгрыша Сапего, и третье звено гостей расписало комбинацию, где Алексею Макееву надо было только добить в пустой угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

СКА хотя бы не ушёл на перерыв без гола — помогли драйв от Василия Глотова и добивание Марата Хайруллина.

Во втором периоде игра кардинально поменялась: СКА насел на ворота Аликина, проведя восемь минут в зоне атаки и нанеся 16 бросков. Однако защитники «Автомобилиста» очень грамотно играли в позиционной обороне, перекрывая линии передач, читали игру и не пускали соперника на пятак. Большинство бросков СКА приходилось из кругов вбрасывания, однако до конца второго периода питерцы сравняли счёт: Арсений Грицюк обогнал зазевавшихся защитников и занёс шайбу в ворота вместе с Аликиным. С игры гол засчитали, но просмотр после челленджа «Автомобилиста» занял считаные секунды: счёт остался прежним.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Атаки СКА во втором периоде были массированными, но предсказуемыми: в них что-то надо было поменять. Помогло подключение защитника: в стандартной ситуации «3 на 3» Сергей Сапего забил аж с пятака после хитрой передачи Захара Бардакова. Однако равный счёт держался минуту с небольшим: СКА понёсся забивать ещё, Толчинский потерял равновесие во время броска. Алексей Макеев подкараулил этот момент и организовал атаку «2 в 1». Максиму Федотову не хватило немного, чтобы перехватить пас Дениса Баранцева, который замыкал уже в пустые.

Ещё раз навалиться на ворота СКА не получалось: обороняться гостям помогали и невынужденные удаления питерцев. СКА снова начал серию плей-офф с поражения, ну а «Автомобилист» опять огорчает суперзвёздную команду у неё дома. И вместе с другими уральскими коллективами — «Трактором» и «Металлургом» — устанавливает пока временную гегемонию в четвертьфинале Кубка Гагарина.