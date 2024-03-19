«Жить да жить, вся жизнь впереди ещё!» Бывший тренер сборной России — о смерти Кольцова

Бывший главный тренер сборных России и Беларуси Владимир Крикунов высказался о смерти специалиста Константина Кольцова.

«Он был у меня в команде, в сборной. Костя был нормальным парнем. Вот только что он был живой… Тяжело что-то сказать. Нормальный парень, рабочий. Вообще без всяких претензий работал всегда, тренировался. И сейчас вроде бы должен был стать главным тренером «Динамо» Минск. Знаете, как нельзя везде соломку подстелить …

Не знаю, что случилось с ним. Знаю, что он в Америке. Кто-то говорит, что тромб оторвался. Узнал вот – и в шоке. Только что парень живой, я его только что видел. Молодой, 43 года ему только 17 апреля должно было исполниться. Жить да жить, вся жизнь впереди ещё! С этим надо жить…

Сын сейчас звонил. Уже говорят, что сейчас с машиной что-то связано. Нет сейчас официального заявления», — сказал Крикунов корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.