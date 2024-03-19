Бахмутов: рекорд Овечкина будет событием вселенского масштаба, кино можно снимать

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов заявил, что если капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, то это будет событие вселенского масштаба, по которому можно будет снять фильм. На данный момент россиянин отстаёт от канадца на 51 шайбу.

«Рекорд Овечкина будет не только самым важным событием для российского спорта, это событие вселенского масштаба. Теоретически, если в этом сезоне у него получится забросить 30 шайб, останется около 40 до Гретцки.

Если ему подберут хорошего центрального, который будет его снабжать передачами, как Бекстрём, то тогда вполне по силам уже в следующей регулярке побить рекорд, почему нет? Ему нужны толковые парни в атаку. Будь я руководителем в «Вашингтоне», я бы всё сделал, чтобы он побил этот рекорд как можно быстрее. А как это случится, кино можно снимать», — цитирует Бахмутова Legalbet.

В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина 64 матча, в которых Овечкин забросил 21 шайбу и отдал 31 результативную передачу. Благодаря победе над «Калгари» (5:2) «Кэпиталз» вошли в зону плей-офф. До конца регулярного чемпионата столичному клубу осталось провести 15 матчей.