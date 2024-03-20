Экс-голкипер клубов КХЛ рассказал о проблемах с вратарями в московском «Динамо»

Бывший голкипер «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов заявил, что у московского «Динамо» наблюдается проблема во вратарской линии.

«Я давно говорил, что если в «Динамо» начнётся чехарда с вратарями: Коновалов или Моторыгин, то будет бардак. Сейчас у них это и происходит. Если бело-голубые пошли в плей-офф с Моторыгиным, видимо, Коновалов не был готов, то ему надо доверять. Коновалов и Моторыгин — оба сильные вратари. Но на данном этапе Максим выглядит предпочтительнее», — сказал Гаврилов в интервью Legalbet.

Напомним, третий матч в серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» — «Трактор» будет сыгран сегодня, 20 марта, в Челябинске. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. В первых двух встречах подопечные Алексея Заварухина были сильнее — 4:2, 5:4 ОТ. Следующие матчи в данной серии будут сыграны 22 и, при необходимости, 24, 26 и 28 марта.