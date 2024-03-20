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Сможет ли «Динамо» сократить отставание в серии с «Трактором»?

Сможет ли «Динамо» сократить отставание в серии с «Трактором»?
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Сегодня, 20 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут третьи встречи в сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

Игровой день откроется матчем в Челябинске, где местный «Трактор» при счёте в серии 2-0 в свою пользу примет московское «Динамо». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. В первых двух встречах подопечные Алексея Заварухина были сильнее — 4:2, 5:4 ОТ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
20 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Сможет ли «Динамо» сократить отставание в серии с «Трактором»?»

Напомним, следующие матчи в данной серии будут сыграны 22 и, при необходимости, 24, 26 и 28 марта.

Отметим, что московское «Динамо» на старте Кубка Гагарина победило минских одноклубников (4-2), «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» (4-2).

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