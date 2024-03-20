«Рад, что не было времени накручивать себя». Звягин — о первом дне после увольнения Кравца

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин оценил свою первую победу во главе омского клуба после увольнения Михаила Кравца.

«Начало, особенно первые смены, у нас получились достаточно агрессивными, были моменты в зоне. По тактике не особо хочу комментировать, уверен, что мои оппоненты из «Локомотива» это увидят сами. Отталкивались от того, что было для нас лучшим способом добыть эту победу. Было нелегко, у соперника были моменты, но, опять же, отдаю должное нашим ребятам: терпели, бились и в овертайме решили исход.

Что у меня внутри сейчас? Радость и гордость за ребят. Скажу откровенно, был рад, что не было времени понять, что произошло, потому что случилось всё очень быстро. Столько всего нужно было делать, что я только поздно вечером вчера зашёл в гостиничный номер, и появилась возможность всё осмыслить, а до этого были все мысли только о хоккее. Позвонил родителям, позвонил жене первый раз с момента назначения. Рад, что не было времени накручивать себя в голове», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.