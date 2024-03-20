«Авангард» — жив! Уволил тренера и вырвал победу в овертайме у «Локомотива»

«Авангард» приехал в Ярославль на третий матч серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» в качестве команды, которой по большому счёту терять было уже нечего. Домашнюю часть «ястребы» проиграли в пух и прах, а сокрушительное поражение со счётом 0:7 во втором матче привело к шокирующему увольнению Михаила Кравца.

Вместо 60-летнего специалиста управление командой принял на себя Сергей Звягин, но это изменение в обойме омской команды было не единственным — в состав вернулся первый центр Райан Спунер, пропустивший матчи на «G-Drive Арене», что спровоцировало перестановки и в остальных звеньях атаки. У «Локомотива» также произошла пара возвращений — Ярослав Лихачёв вновь вышел на лёд после пропуска второго матча, а вот Егор Аверин появился в заявке впервые с третьей игры серии с ЦСКА.

«Эмоциональная обстановка в команде? Ребята заряженные, вчера очень тяжёлый день был, поэтому попросили ребят, как бы им тяжело ни было, сразу переключиться уже на позитив. От всех нас должна исходить уверенность, вера и, я думаю, что ребята сейчас с хорошим настроением катались», — рассказывал Звягин до начала матча.

Заряженность «Авангарда» проявилась в первой смене — ведущее звено гостей быстро дошло до зоны атаки и довело дело до пары бросков, которые, правда, до цели не добрались. На этом «ястребы» на какое-то время остановились — «Локомотив» выглядел мощнее и интереснее при игре в равных составах и подолгу не позволял сопернику не только контролировать шайбу, но и выходить из собственной зоны.

Шанс переломить ситуацию омичи получили ближе к середине первого периода, когда Андрей Сергеев отправился в штрафной бокс. Почти две минуты «Авангард» безуспешно пытался расставиться в атакующей трети, но железнодорожники, несмотря на секундные успехи гостей, внешне очень легко выводили шайбу. И лишь за пару секунд до выхода Сергеева представители Востока своего добились — щелчок Семёна Чистякова от синей линии оказался неберущимся для Даниила Исаева, который пропустил впервые чуть более чем за 146 минут.

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Под занавес двадцатиминутки свою возможность разыграть лишнего получил уже «Локомотив», и ярославцы также её не упустили. Ответный гол на счету Степана Никулина, который кистевым броском из левого круга вбрасывания сравнял счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Во втором периоде от заряженности «Авангарда» не осталось и следа — визуально казалось, что «Локомотив» выигрывает все единоборства и забирает практически все подборы, не давая продохнуть хоккеистам омской команды. Независимо от того, какое сочетание «ястребов» присутствовало на льду — будь то хоть первое, хоть четвёртое звено, — ему в основном приходилось отбрасываться — настолько мощным было давление подопечных Игоря Никитина. Железнодорожники играли агрессивно, и эта агрессия привела к невынужденному фолу в зоне атаки, однако воспользоваться этим, в отличие от аналогичной ситуации в первом периоде, гости не смогли. Впрочем, к исходу 40-й минуты вырваться вперёд ярославцам они также не позволили.

Третий период вновь прошёл при игровом преимуществе хозяев, однако из событий в нём можно выделить разве что драку Ярослава Лихачёва и Артёма Чмыхова — 60 минут основного времени для выявления победителя оказалось недостаточно, и во второй раз за серию командам пришлось решить все вопросы в овертайме.

Чуть более двух минут понадобилось «Авангарду», чтобы вернуть интригу в это противостояние — первое звено «ястребов», которое молчало весь матч, в самый нужный момент смогло стать икс-фактором. Точный бросок, естественно, на счету Рида Буше, который забросил восьмую шайбу в этом плей-офф и помог омичам сократить счёт в серии до минимума. 1:2 и 2-1 — как сказал после второго матча Игорь Никитин, здесь всё только начинается. «Авангард» ещё жив!