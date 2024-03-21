Овечкин сократил отставание от Гретцки до 49 шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Сегодня, 21 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершился со счётом 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).

За «Вашингтон» одним голом отметился Коннор Макмайкл и дважды ворота соперника поразил российский нападающий Александр Овечкин. Для оформившего дубль во второй встрече подряд россиянина второй гол в сегодняшнем матче стал 23-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 31 результативная передача в 65 играх.

Всего же за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 845 шайб в 1412 матчах. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) до 49 шайб в списке лучших снайперов в истории лиги.