Овечкин сократил отставание от Гретцки до 49 шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ
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Сегодня, 21 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершился со счётом 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).
За «Вашингтон» одним голом отметился Коннор Макмайкл и дважды ворота соперника поразил российский нападающий Александр Овечкин. Для оформившего дубль во второй встрече подряд россиянина второй гол в сегодняшнем матче стал 23-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 31 результативная передача в 65 играх.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Доми) – 00:16 0:2 Нюландер (Таварес, Нис) – 20:56 1:2 Овечкин (Карлсон, Уилсон) – 29:57 (pp) 1:3 Мэттьюс (Доми, Лильегрен) – 32:59 2:3 Макмайкл (Сандин, Мирошниченко) – 33:34 2:4 Маккейб (Доми, Мэттьюс) – 39:35 3:4 Овечкин (Строум) – 46:42 3:5 Макманн (Нюландер, Таварес) – 47:58 3:6 Бертуцци (Мэттьюс, Доми) – 48:36 3:7 Таварес (Нюландер, Мэттьюс) – 56:02 (pp)
Всего же за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 845 шайб в 1412 матчах. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) до 49 шайб в списке лучших снайперов в истории лиги.
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