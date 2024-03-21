«Надо вынести урок». Овечкин объяснил причины крупного поражения «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал крупное поражение столичной команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7). В этой встрече российский форвард отметился двумя заброшенными шайбами.

«Как только мы сокращали отставание, у них получалось восстановить преимущество в два гола. Это досадно, но надо вынести из этого урок. Надо ещё поднажать, не бросать играть. Мы этого не сделали, и вы увидели результат.

Эта игра закончена, двигаемся дальше, постараемся реабилитироваться в следующем матче. Никто не говорил, что будет легко. Завтра новый день, потом новая игра", — сказал Овечкин после завершения встречи.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 845 шайб в 1412 матчах. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) до 49 шайб в списке лучших снайперов в истории лиги.