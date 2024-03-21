Александр не уступил в локальном противостоянии Мэттьюсу, но «Вашингтону» в матче с «Торонто» это не помогло.

До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд, догнав ещё одну легенду НХЛ

После вчерашней победы «Детройта» «Вашингтон» вновь покинул зону плей-офф, хотя по потерянным очкам всё ещё идёт в заветной восьмёрке. Александр Овечкин провёл 1412-й матч в НХЛ и вышел по этому показателю на чистое 37-е место.

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Чарли Линдгрен, который провёл фантастический матч против «Калгари», сегодня был огорчён уже на 16-й секунде лучшим снайпером НХЛ – Остоном Мэттьюсом, которого на пятаке в гордом одиночестве обнаружил Макс Доми.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Примерно в середине периода отличную возможность сравнять счёт имел Овечкин, которому поперечную передачу в левый круг вбрасывания сделал Макмайкл, но шайба попала в перекладину.

«Вашингтон» забыл, что такое концентрация на старте периода, и вновь пропустил на первой минуте: хлёстким кистевым броском отличился Нюландер. В середине периода «столичные» получили первое большинство, и в этот раз Овечкин из своего офиса попал в цель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но уже через несколько минут, в локальном противостоянии Мэттьюса и Овечкина, американец вновь вышел вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но «Кэпиталз» через 35 секунд отыграли одну шайбу броском Макмайкла с отрицательного угла. Передачей отметился Иван Мирошниченко. А вскоре Мэттьюс и вовсе сделал хет-трик, но гол был отменён после видеопросмотра. Больше остальных взгрустнули болельщики «Торонто», выбросившие кепки на лёд. Но «Вашингтону» мало было пропускать на первой минуте периода, они сделали это и на последней: после наброса Макса Доми шайба отрикошетила от Джейка Маккейба.

На старте третьего периода «Торонто» не реализовал два большинства, а вскоре вновь пришло время Овечкина: Дилан Строум перехватил шайбу на чужой синей линии и умудрился доставить шайбу до Александра, которого всеми силами пытался перекрыть Маккейб, но попытка вышла тщетной. Второй дубль подряд от российского снайпера!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но недолго музыка играла для хозяев: Макманн и Бертуцци быстро забросили по шайбе и довели дело до разгрома. А после гости вымучили-таки гол в большинстве, которое в марте у них значительно просело.

«Вашингтон» прервал трёхматчевую победную серию, а Александр Овечкин, сделав дубль, сократил разрыв от Уэйна Гретцки до 49 шайб. Кроме того, Ови сравнялся с Джо Торнтоном по очкам в НХЛ (1539) и теперь делит с легендарным бородачом 13-е место в списке бомбардиров лиги всех времён.