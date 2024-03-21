«Лос-Анджелес» разгромил «Миннесоту». У Гаврикова "+3", у Капризова "-2"
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В ночь с 20 на 21 марта мск на льду «Крипто.ком-Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» на своей площадке разгромили «Миннесоту Уайлд» со счётом 6:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дано (Мур, Фиала) – 05:08 2:0 Фиала (Копитар, Кемпе) – 15:03 (pp) 3:0 Арвидссон (Андерсон, Даути) – 16:26 4:0 Рой (Байфилд, Кемпе) – 20:28 5:0 Спенс (Мур, Дано) – 27:34 (pp) 6:0 Копитар (Даути, Арвидссон) – 37:15
В первом периоде хоккеисты «Кингз» забросили три безответных шайбы, отличившись на шестой, 16-й (в большинстве) и 17-й минутах. К 28-й минуте матча «Лос-Анджелес» был впереди со счётом 5:0, на 38-й минуте словенский ветеран Анже Копитар оформил шестой гол своей команды. В третьем периоде счёт не изменился.
Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков заработал показатель полезности "+3". Для одного из лидеров «Миннесоты» российского нападающего Кирилла Капризова этот показатель составил по итогам матча "-2".
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