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Все результаты игрового дня НХЛ 21 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 21 марта
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Сегодня, 21 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Сегодня, 21 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:7 (0:1, 2:3, 1:3). Дублем отметился капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Доми) – 00:16     0:2 Нюландер (Таварес, Нис) – 20:56     1:2 Овечкин (Карлсон, Уилсон) – 29:57 (pp)     1:3 Мэттьюс (Доми, Лильегрен) – 32:59     2:3 Макмайкл (Сандин, Мирошниченко) – 33:34     2:4 Маккейб (Доми, Мэттьюс) – 39:35     3:4 Овечкин (Строум) – 46:42     3:5 Макманн (Нюландер, Таварес) – 47:58     3:6 Бертуцци (Мэттьюс, Доми) – 48:36     3:7 Таварес (Нюландер, Мэттьюс) – 56:02 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Бьюгстад, Шмальц) – 19:45     1:1 Стэнковен (Лундквист, Робертсон) – 27:34     2:1 Бенн (Лундквист, Сутер) – 31:55     3:1 Сегин (Дюшейн, Марчмент) – 32:24     4:1 Робертсон (Харли, Хинц) – 44:12     5:1 Смит (Факса, Танев) – 45:25     5:2 Леонард (Макбэйн, Гюнтер) – 48:50    
НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дано (Мур, Фиала) – 05:08     2:0 Фиала (Копитар, Кемпе) – 15:03 (pp)     3:0 Арвидссон (Андерсон, Даути) – 16:26     4:0 Рой (Байфилд, Кемпе) – 20:28     5:0 Спенс (Мур, Дано) – 27:34 (pp)     6:0 Копитар (Даути, Арвидссон) – 37:15    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 97 очками после 70 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 94 очка за 69 матчей.

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