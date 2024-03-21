Все результаты игрового дня НХЛ 21 марта
Поделиться
Сегодня, 21 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
Сегодня, 21 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:7 (0:1, 2:3, 1:3). Дублем отметился капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Доми) – 00:16 0:2 Нюландер (Таварес, Нис) – 20:56 1:2 Овечкин (Карлсон, Уилсон) – 29:57 (pp) 1:3 Мэттьюс (Доми, Лильегрен) – 32:59 2:3 Макмайкл (Сандин, Мирошниченко) – 33:34 2:4 Маккейб (Доми, Мэттьюс) – 39:35 3:4 Овечкин (Строум) – 46:42 3:5 Макманн (Нюландер, Таварес) – 47:58 3:6 Бертуцци (Мэттьюс, Доми) – 48:36 3:7 Таварес (Нюландер, Мэттьюс) – 56:02 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Бьюгстад, Шмальц) – 19:45 1:1 Стэнковен (Лундквист, Робертсон) – 27:34 2:1 Бенн (Лундквист, Сутер) – 31:55 3:1 Сегин (Дюшейн, Марчмент) – 32:24 4:1 Робертсон (Харли, Хинц) – 44:12 5:1 Смит (Факса, Танев) – 45:25 5:2 Леонард (Макбэйн, Гюнтер) – 48:50
НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дано (Мур, Фиала) – 05:08 2:0 Фиала (Копитар, Кемпе) – 15:03 (pp) 3:0 Арвидссон (Андерсон, Даути) – 16:26 4:0 Рой (Байфилд, Кемпе) – 20:28 5:0 Спенс (Мур, Дано) – 27:34 (pp) 6:0 Копитар (Даути, Арвидссон) – 37:15
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 97 очками после 70 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 94 очка за 69 матчей.
Комментарии
- 21 марта 2024
-
09:20
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:22
-
08:05
-
07:56
-
07:38
-
07:27
-
07:01
-
06:39
-
06:25
-
06:00
-
05:53
-
05:42
-
05:35
-
05:26
-
05:13
-
04:55
-
04:04
-
02:58
-
02:50
-
02:24
-
01:21
-
00:31
-
00:10
-
00:00
- 20 марта 2024
-
23:50
-
23:37
-
23:20
-
23:13
-
23:05
-
22:57
-
22:53
-
22:48