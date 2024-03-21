Комиссионер НХЛ назвал цифру прогнозируемого дохода лиги в сезоне-2023/2024

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что прогнозируемый доход от хоккея в сезоне-2023/2024 составит $ 6,2 млрд. Это будет самый успешный год для лиги в истории. В сезоне-2021/2022 доходы НХЛ составили $ 5,93 млрд.

«Это во многом соответствует тому, что мы ожидали. Мы ожидали сильного и яркого сезона, и с точки зрения бизнеса так оно и было», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 97 очками после 70 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 94 очка за 69 матчей.

Регулярный чемпионат завершится матчами 19 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».