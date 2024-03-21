Стал известен график Турнира четырёх наций, который НХЛ проведёт в феврале 2025 года

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал о графике проведения Турнира четырёх наций, в котором с 12 по 20 февраля 2025 года примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии. Сборная России участия в новом турнире не примет.

Последние игры НХЛ перед Турниром четырёх наций состоятся 9 февраля. Четыре соревнующиеся команды будут тренироваться 10-11 февраля, а турнир начнётся 12 февраля. Игры регулярного чемпионата НХЛ возобновятся 22 февраля.

Игроки, не участвующие в Турнире четырёх наций, получат восьмидневный перерыв с 9 по 17 февраля, прежде чем вернуться к тренировкам со своими командами НХЛ 18 февраля.

Два североамериканских города, в которых будет проходить турнир, ещё не определены, но НХЛ близка к их выбору.