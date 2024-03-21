«Нефтехимик» продлил контракты с защитником Хлыстовым и форвардом Брюквиным

ХК «Нефтехимик» продлил контракт с защитником Никитой Хлыстовым. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2026 года. Также нижнекамский клуб продлил контракт с нападающим Владимиром Брюквиным. Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

30-летний Хлыстов в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 провёл за «Нефтехимик» 66 матчей, в которых набрал 12 (2+10) очков при показателе полезности «+7».

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 29-летний Брюквин в 67 играх за «Нефтехимик» набрал 29 (10+19) очков. Брюквин является обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА в сезоне-2022/2023. В 2015 году нападающий в составе сборной России стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.