Цуккарелло — о разгроме от «Лос-Анджелеса»: счёт не отражает того, какой была игра
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Нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло оценил разгромное поражение от «Лос-Анджелеса» (0:6) и заявил, что это просто был не день «Уайлд», а счёт не отражает реального расклада сил.
«Это была просто одна из тех игр, где чувствуешь, что каждый отскок, каждая шайба уходит не в твою сторону. Что ж, это хоккей. Я думаю, что счёт во многом не отражает того, какой была игра», — цитирует Цуккарелло пресс-служба клуба.
«Миннесота» отстаёт от зоны плей-офф на три очка в таблице Западной конференции НХЛ. «Уайлд» проиграли второй матч за последние три игры. В следующем матче «Миннесота» сыграет на домашней площадке с «Сент-Луисом», который также борется за попадание в плей-офф на Западе.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дано (Мур, Фиала) – 05:08 2:0 Фиала (Копитар, Кемпе) – 15:03 (pp) 3:0 Арвидссон (Андерсон, Даути) – 16:26 4:0 Рой (Байфилд, Кемпе) – 20:28 5:0 Спенс (Мур, Дано) – 27:34 (pp) 6:0 Копитар (Даути, Арвидссон) – 37:15
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