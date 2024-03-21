Цуккарелло — о разгроме от «Лос-Анджелеса»: счёт не отражает того, какой была игра

Нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло оценил разгромное поражение от «Лос-Анджелеса» (0:6) и заявил, что это просто был не день «Уайлд», а счёт не отражает реального расклада сил.

«Это была просто одна из тех игр, где чувствуешь, что каждый отскок, каждая шайба уходит не в твою сторону. Что ж, это хоккей. Я думаю, что счёт во многом не отражает того, какой была игра», — цитирует Цуккарелло пресс-служба клуба.

«Миннесота» отстаёт от зоны плей-офф на три очка в таблице Западной конференции НХЛ. «Уайлд» проиграли второй матч за последние три игры. В следующем матче «Миннесота» сыграет на домашней площадке с «Сент-Луисом», который также борется за попадание в плей-офф на Западе.