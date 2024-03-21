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Эмоции тренеров «Автомобилиста» после победного гола в ворота СКА в овертайме

Эмоции тренеров «Автомобилиста» после победного гола в ворота СКА в овертайме
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В Екатеринбурге закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

На 18-й минуте овертайма победу уральскому клубу принёс точный бросок нападающего Кёртиса Валка с передачи Брукса Мэйсека. После заброшенной шайбы тренерский штаб «Автомобилиста» очень бурно отпраздновал победу во встрече.

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Первую шайбу «Автомобилиста» во встрече забросил Анатолий Голышев с передачи Данила Романцева. У армейского клуба гол забил Арсений Грицюк с передачи Захара Бардакова.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.

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