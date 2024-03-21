Р. Ротенберг ответил на вопрос, возможны ли перемены в штабе СКА после 0-3 в серии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Автомобилиста» (1:2 ОТ) ответил на вопрос, возможны ли перемены в тренерском штабе армейского клуба после 0-3 в серии.

«Возможны ли перемены в тренерском штабе по образцу «СКА-1946»? Мы много раз «горели» 0-3, отыгрывались единственный раз в истории российского хоккея. Были разные ситуации, готовимся к следующей игре, хоккей продолжается, команда в себе уверена, команда с хорошим настроем. Сопернику непросто, равная серия, равные соперники. Мы создали много моментов, надо их реализовывать. Убрали удаления, убрали ошибки практически. Так бывает, у молодых ребят нет опыта игры в плей-офф, работаем дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.