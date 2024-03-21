Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал третью подряд победу над СКА

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над СКА (2:1 ОТ) в третьем матче серии Кубка Гагарина — 2024.

«Были хорошие моменты в начале матча, вратарь соперника сыграл здорово. Во втором периоде соперник перехватил инициативу, мы много оборонялись, парни самоотверженно сыграли, 40 блокированных бросков. Компактность позиционной обороны всю серию? Ребята правильно играют, на линии броска находятся, торопят соперника. Как избежать повторения ситуации, когда «Ак Барсу» проиграли 0:5, ведя 3-0? Не думали про это, у «Ак Барса» какие игроки, всё бывает в серии с сильным соперником. В СКА игроки сборной, тяжело против них играть, хорошо готовы физически.

Нереализованные выходы «в ноль»? Были моменты, где-то надо хитрее сыграть с вратарём, лезть на ворота», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.