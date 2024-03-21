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«Автомобилист» в овертайме победил СКА и повёл в серии плей-офф со счётом 3-0

«Автомобилист» в овертайме победил СКА и повёл в серии плей-офф со счётом 3-0
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В Екатеринбурге закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
21 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Голышев (Романцев) – 31:38 (5x5)     1:1 Грицюк (Бардаков) – 50:10 (5x5)     2:1 Валк (Мэйсек) – 77:12 (5x5)    

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На 12-й минуте второго игрового отрезка Анатолий Голышев с передачи Данила Романцева открыл счёт во встрече.

На 11-й минуте третьей двадцатиминутки Арсений Грицюк с передачи Захара Бардакова восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу уральскому клубу принёс точный бросок нападающего Кёртиса Валка.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.

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