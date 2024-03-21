«Автомобилист» в овертайме победил СКА и повёл в серии плей-офф со счётом 3-0

В Екатеринбурге закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На 12-й минуте второго игрового отрезка Анатолий Голышев с передачи Данила Романцева открыл счёт во встрече.

На 11-й минуте третьей двадцатиминутки Арсений Грицюк с передачи Захара Бардакова восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу уральскому клубу принёс точный бросок нападающего Кёртиса Валка.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.