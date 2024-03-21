Форвард «Спартака» назвал главное отличие домашней игры от гостевых встреч с «Металлургом»

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов прокомментировал победную встречу с «Металлургом» (5:2, 1-2) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина в Москве и отметил фантастическую поддержку родных трибун.

«Главное отличие сегодняшнего матча от предыдущих двух — наши зрители. Это, блин, фантастика. Мы забили первыми. Когда ведёшь в счёте, то намного легче играть. Тем более дома. Сопернику пришлось отыгрываться, и мы могли играть на контратаках. Не было такого, что мы обсуждали вратаря „Металлурга“. Тренерский штаб внушал нам уверенность, говорили, что надо просто выдохнуть, а голы к нам придут», — цитирует Галимова «РИА Новости Спорт».

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Спартаком» и «Металлургом» состоится 23 марта в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.