«Спартак» прорвало! Отгрузили пятёрку «Металлургу» и вернулись в серию

В Магнитогорске самая забивающая команда регулярного чемпионата – «Спартак» – не смогла отличиться ни разу. Для коллектива Алексея Жамнова это уже не звоночек, а колокольный звон. Времени на раскачку нет совершенно, а про серию с «Северсталью» давно пора забыть. Там можно было забивать сколько угодно, но «Металлург» – команда совершенно иного уровня. Странно, что лидеры красно-белых до сих пор этого не поняли.

«Закрытая игра «Металлурга» давила? Скорее, давило то, что надо забить первый гол. Надо найти решение, чтобы забить и сбросить эту гирю. Надеюсь, в следующей игре это гол будет.

Первому звену не хватает агрессии, поддержки друг друга. Много игры по одному. Изучим все нюансы этих двух игр и постараемся убрать всё в следующих матчах», – заявил главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после двух первых встреч.

«Магнитка», в свою очередь, действует осторожно, на рожон не лезет. Уральцы забрали два домашних матча, вратарь Илья Набоков продемонстрировал отличную готовность – а уж в какой хоккей играет команда, при наличии результата никого не должно волновать.

В первом периоде «Спартак» наконец-то прорвало. Сначала Локтионов затащил шайбу в зону атаки и сделал скидку на Цыплакова, который резким броском распечатал ворота «Магнитки». Затем Морозов отдавал сильную передачу на пятак, а шайба от Орехова юркнула за ленточку. Красно-белые в целом выглядели поинтереснее и заслуженно вели в счёте.

По всей видимости, в перерыве Андрей Разин провёл серьёзный разговор со своими хоккеистами. В результате Николаев заигрался с шайбой после выхода из ворот, Зернов успел навязать борьбу вратарю, а далее с нескольких попыток в единоборстве с защитником протолкнул шайбу в цель. На свой гол гости, объективно говоря, наиграли.

На третью двадцатиминутку магнитогорцы тоже вышли заряженными. Минулин набросил от синей линии, шайба после рикошета отскочила к Хабарову, который мощно бросил под перекладину.

Хозяева ответили голом Голдобина: форвард ушёл к лицевому борту и прострелил на пятак — шайба после рикошета отскочила обратно к Николаю, который объехал ворота и забил своей бывшей команде. Набоков просто не успел переместиться, поздно подставив щиток.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Москвичи явно взбодрились, забегали ещё сильнее, в результате чего партнёра по команде поддержал удачно подставивший клюшку Порядин – рикошет сыграл в пользу «Спартака».

Закончилось всё дублем Голдобина – нападающий забрасывал уже в пустые ворота. 5:2 в матче (в пользу «Спартака») и 2-1 в серии (в пользу «Металлурга»). Послезавтра команды снова встретятся в Москве. Серия точно вернётся в Магнитогорск, тем интереснее!