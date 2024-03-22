Панарин забил 39-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. В составе гостей заброшенной шайбой отличился российский нападающий Артемий Панарин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 39 голов и 56 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+11».

Всего за карьеру в НХЛ Панарин забил 255 голов и сделал 501 результативную передачу в 660 матчах.