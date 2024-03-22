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Панарин забил 39-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

Панарин забил 39-й гол в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Перерыв
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Дебраск (Фредерик, Бразо) – 08:04     1:1 Панарин (Шнайдер, Лафреньер) – 27:58     1:2 Панарин – 39:25    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. В составе гостей заброшенной шайбой отличился российский нападающий Артемий Панарин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 39 голов и 56 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+11».

Всего за карьеру в НХЛ Панарин забил 255 голов и сделал 501 результативную передачу в 660 матчах.

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