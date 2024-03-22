Передача Орлова помогла «Каролине» обыграть «Филадельфию», у Кузнецова «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Каролины» забивали Джордан Мартинук, Джейлен Чатфилд и Сет Джарвис. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Нападающие Андрей Свечников и Евгений Кузнецов завершили матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Филадельфию» отличились Скотт Лотон, Трэвис Конечны.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Филадельфия» проведёт матч с «Бостон Брюинз».