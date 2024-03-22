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Каролина Харрикейнз – Филадельфия Флайерз 3:2, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 22 марта

Передача Орлова помогла «Каролине» обыграть «Филадельфию», у Кузнецова «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Мартинук (Нечас, Песке) – 23:56     1:1 Лотон (Фараби, Бринк) – 24:21     2:1 Чатфилд (Ахо, Орлов) – 30:43     2:2 Конечны (Фрост, Типпетт) – 50:16     3:2 Джарвис (Бёрнс) – 61:28    

В составе «Каролины» забивали Джордан Мартинук, Джейлен Чатфилд и Сет Джарвис. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Нападающие Андрей Свечников и Евгений Кузнецов завершили матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Филадельфию» отличились Скотт Лотон, Трэвис Конечны.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Филадельфия» проведёт матч с «Бостон Брюинз».

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