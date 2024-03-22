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Дубль Задорова и две передачи Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Монреаль»

Дубль Задорова и две передачи Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Монреаль»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Задоров (Михеев, Линдхольм) – 15:38     2:0 Задоров (Михеев, Лафферти) – 19:33     3:0 Гарланд (Блюгерс) – 38:14     3:1 Слафковски (Кофилд) – 39:07     4:1 Оман (Майерс, Подколзин) – 51:44    

В составе победителей отличились Никита Задоров (дубль), Конор Гарланд и Нильс Оман. Российский нападающий «Кэнакс» Илья Михеев записал на свой счёт две передачи, Василий Подколзин — одну. За «Монреаль» голом отметился Юрай Слафковски.

«Ванкувер» располагается на первой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 96 очков в 70 матчах. «Монреаль» занимает 14-е место на Востоке, набрав 62 очка в 68 встречах.

В следующем матче «Ванкувер» сыграет с «Калгари», а «Монреаль» встретится с «Сиэтлом».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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