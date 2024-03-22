Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Авангард». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин высказался о победе «Рейнджерс» в матче с «Бостоном»

Панарин высказался о победе «Рейнджерс» в матче с «Бостоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Дебраск (Фредерик, Бразо) – 08:04     1:1 Панарин (Шнайдер, Лафреньер) – 27:58     1:2 Панарин – 39:25     2:2 Бразо (Маршан, Боквист) – 43:17     2:3 Фокс (Густафссон, Зибанеджад) – 43:57     2:4 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 57:57     2:5 Панарин (Фокс) – 59:08    

«В хоккее сложно сосредоточиться на том, хочешь ли ты быть третьим или хочешь быть первым. Ты просто играешь каждый раз ради победы, ради прекрасного чувства завтрашнего дня», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Панарин отметился хет-триком в матче с «Бостоном». Таким образом, форвард набрал 97 очков в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, что является его личным бомбардирским рекордом. В сезоне-2021/2022 Артемий набрал 96 очков в 75 матчах. В сезоне-2019/2020 он отметился 95 очками в 69 встречах.

Всего за карьеру в НХЛ Панарин забил 257 голов и сделал 501 результативную передачу в 660 матчах.

Материалы по теме
Панарин неудержим! Оформил хет-трик и побил личный рекорд по результативности в НХЛ
Видео
Панарин неудержим! Оформил хет-трик и побил личный рекорд по результативности в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android