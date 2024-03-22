Панарин высказался о победе «Рейнджерс» в матче с «Бостоном»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:2).
«В хоккее сложно сосредоточиться на том, хочешь ли ты быть третьим или хочешь быть первым. Ты просто играешь каждый раз ради победы, ради прекрасного чувства завтрашнего дня», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.
Панарин отметился хет-триком в матче с «Бостоном». Таким образом, форвард набрал 97 очков в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, что является его личным бомбардирским рекордом. В сезоне-2021/2022 Артемий набрал 96 очков в 75 матчах. В сезоне-2019/2020 он отметился 95 очками в 69 встречах.
Всего за карьеру в НХЛ Панарин забил 257 голов и сделал 501 результативную передачу в 660 матчах.
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