В битве лидеров Востока сильнее оказался «Рейнджерс», а у Артемия уже 97 очков в сезоне.

Панарин неудержим! Оформил хет-трик и побил личный рекорд по результативности в НХЛ

Долгожданное событие – Мэтт Ремпе, главный тафгай нынешнего сезона, возвращается в состав спустя пять матчей. А «Рейнджерс» и «Бостон» провели третий и заключительный очный матч в регулярке. В первых двух матчах сильнее оказались «синерубашечники».

На старте периода гости значительно перебрасывали хозяев, но удаление Адама Фокса изменило не только статистику, но и счёт на табло: Джейк Дебраск воспользовался сумятицей в обороне «Рейнджерс» и броском из слота забросил первую шайбу в матче. Она должна была раскрыть игру, но не в этот раз – больше в этом периоде вспомнить было нечего.

Второй период тоже не был богат на события, но «Рейнджерс» умеют в таких матчах находить моменты, что доказали в очередной раз: Шнайдер сделал передачу на левый фланг, Панарин начал смещаться в центр, в чём ему помог Хайнен, протолкнувший шайбу аккурат в клюшку Артемию, который отправил шайбу между ног как Захе, так и Свейману.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дело шло к перерыву, но тут Панарин перехватил шайбу после активного прессинга, отправил шайбу на дальнюю штангу, и Джейк Дебраск решил забить сегодня не только в чужие ворота, но и в свои, неудачно попытавшись закрыть линию передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Джастин Бразо на старте периода «закопал» шайбу на пятаке, сравняв счёт, но Адам Фокс тут же остудил пыл гостей лазерным кистевым броском в ближний угол ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого у «Бостона» совсем расклеилась игра, финальный штурм со снятием вратаря тоже не помог: сначала пустые ворота поразил Забинеджад, а затем уже и Артемий Панарин оформил хет-трик и побил личный рекорд по результативности. Теперь у российского лидера «Рейнджерс» 97 очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Рейнджерс» выиграли все три матча у «Бостона» в этом сезоне и до одного очка сократили отрыв от первого места в конференции.