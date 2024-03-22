Яков Тренин: в США я думаю по-русски, но на льду разговариваю только по-английски

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Яков Тренин рассказал о том, на каком языке думает, проживая в США.

«В США я думаю по-русски, но на льду разговариваю только по-английски. Это просто так происходит. Я кричу: «Pass! Pass! Open! Open!» Потом я возвращаюсь на скамейку запасных и думаю о последней смене на русском языке. Так работает мой мозг», — приводит слова Тренина The Athletic.

Напомним, во время дедлайна Тренин перешёл из «Нэшвилл Предаторз» в стан «лавин». Соглашение форварда с кэпхитом в $ 1,7 млн рассчитано до завершения текущего сезона. Яков Тренин набрал 14 (10+4) очков при показателе полезности «+12» в 65 матчах чемпионата НХЛ и показателе полезности «+11».

Всего в рамках НХЛ Тренин сыграл 288 встреч, в которых набрал 79 (46+33) результативных баллов.